В Башкирии организаторы отменили рок-фестиваль ParkFest2017, который должен был пройти с 28 по 30 июля на аэродроме «Первушино». Были заявлены для участия 34 коллектива, в том числе 7Б, Пилот, Вадим Самойлов, Год Змеи, Кукрыниксы и т.д. Планировались специальные автобусные туры на фестиваль из Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска, Магнитогорска, Перми.

Одной из причин отмены стали неблагоприятные для концертов под открытым небом погодные условия, пишет «МедиаКорСеть». Напомним, минувшие крупные всероссийские фестивали Alfa Future People в Новосибирской области и «Нашествие» в Тверской области буквально утонули в грязи из-за нахлынувших дождей. Еще одним препятствием стала нехватка средств. На данный момент продано всего около 750-800 билетов.

Как ранее писали «Известия», жители Конаково Тверской области после рок-фестиваля «Нашествие-2017» начали продавать «целебную тверскую грязь» по 1 тыс. рублей за банку. Объявления о необычном товаре уже появились в интернете. Фестиваль, который закончился 9 июля, совершенно не подготовился к предстоящей погоде. После дождей все площадки и парковка оказались полностью в грязи. Большинство автомобилей крепко увязли в грязи и не могли выбраться без помощи тракторов, за что посетителям пришлось доплачивать. Позднее на место прибыли сотрудники МЧС, чтобы вызволить людей из грязевого плена.