Захарченко предложил создать новое государство Малороссию
Украина показала себя как несостоявшееся государство, не способное остановить гражданскую войну. Выходом из тупика могло бы стать создание на переходный период до трех лет нового государства Малороссии.
С таким заявлением выступил глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко, передает РИА «Новости».
«Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну. <...> Предлагаем учредить государство Малороссия. Малороссия — независимое молодое государство. На переходный период до 3 лет», — заявил Захарченко.