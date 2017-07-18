Украина показала себя как несостоявшееся государство, не способное остановить гражданскую войну. Выходом из тупика могло бы стать создание на переходный период до трех лет нового государства Малороссии.

С таким заявлением выступил глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко, передает РИА «Новости».

«Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну. <...> Предлагаем учредить государство Малороссия. Малороссия — независимое молодое государство. На переходный период до 3 лет», — заявил Захарченко.