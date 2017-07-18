Дэйв Гаан из группы Depeche Mode выписан из 9-й городской клинической больницы Минска, куда он был накануне доставлен с острым кишечным расстройством. По словам главного врача учреждения, музыкант получил необходимую помощь в полном объеме, сообщает «РИА Новости».

«Думаю, он уже уехал», — сказал главврач агентству.

Врач не стал уточнять диагноз Гаана, объяснив это конфиденциальностью медицинской информации.

Концерт на сцене «Минск-Арены» должен был состояться 17 июля. Около 15:30 Гаан был госпитализирован, а в 18:00 стало известно, что он не сможет выступить с группой.

Зрителей предупредили об отмене концерта по громкой связи. Следующее выступление британцев было запланировано в Киеве.