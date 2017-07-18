Прокурорская проверка выявила в четырех школах Биробиджана факты навязывания страхования детей при приеме их в пришкольные лагеря. Директорам этих школ внесены представления об устранении нарушений. Против одного из должностных лиц заведено административное дело.

Речь идет о страховых договорах, куда включались платные услуги по страхованию, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на прокурора Еврейской АО.

Проверки учебных заведений начались после появления сообщений в СМИ о том, как родителей заставляют страховать детей при приеме на школьные площадки. К стоимости путевки в 3,5 тыс. рублей добавлялось еще 300–500 рублей, которые необходимо было заплатить страховым компаниям.