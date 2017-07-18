В Киеве подрались депутаты Верховной рады Сергей Каплин («Блок Петра Порошенко») и Игорь Мосийчук (Радикальная партия). Инцидент произошел у здания Печерского суда.

В суде рассматривали дело в отношении сочетания Ляшко депутатской деятельности с работой главным редактором газеты «Политика». Кроме того, лидера Радикальной партии подозревают в даче заведомо ложных объяснений, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Поддержать соратника по партии пришел Игорь Мосийчук. Входя в здание, депутат плюнул в лицо Сергею Каплину, что и спровоцировало драку.

Позднее Олег Ляшко заявил, что потасовка является попыткой дискредитировать Радикальную партию.