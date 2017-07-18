Суд Стамбула арестовал директора международной правозащитной организации Amnesty International в Турции Идиль Эсер и еще пятерых активистов организации.

Как сообщает телеканал CNN Turk, члены правозащитной организации были задержаны 6 июля в районе Стамбула в одном из отелей на острове Бююкада, где они участвовали в пресс-конференции.

Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правозащитники, по данным турецкой разведки, участвовали в подготовке новой попытки переворота в стране.

Напомним, вечером 15 июля группа турецких военных предприняла попытку государственного переворота, взяв под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле. Инициаторы переворота заявили о постоянном нарушении конституции и коррупции со стороны властей. Менее чем за сутки мятеж был подавлен. В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.

Турецкие власти считают, что путчисты вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO.