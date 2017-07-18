Конгресс Филиппин проведет специальное заседание для обсуждения продления военного положения в южной провинции Минданао до конца года. Заседание пройдет 22 июля по поступившему запросу от президента страны Родриго Дутерте.

В свою очередь, глава государства объяснил такую необходимость поступившими рекомендациями со стороны вооруженных сил и полиции. Об этом пишет ТАСС. По словам пресс-секретаря президента Филиппин Эрнесто Абелла, Дутерте «осознает, что за пределами города Марави находятся определенные силы, стремящиеся к дестабилизации ситуации во всей провинции».

При этом он отметил, что пока нет информации о прибытии новых террористических сил в южную провинцию.