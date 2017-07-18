На стройке дома в пригороде Хабаровска погиб рабочий. Он упал в лифтовую шахту во время работы в помещении машинного отделения лифта.

32-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при падении с высоты шестого этажа. Сейчас следственные органы Следственного комитета по Хабаровскому краю проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает ИА AmurMedia.

Между тем, это не первое подобное ЧП, произошедшее в регионе этим летом на стройке. Так, в июне в Хабаровске рабочие упали с высоты четвертого этажа, после того как на них чуть не рухнуло перекрытие строящегося дома.

Пострадавшие были приезжими из КНДР. Они работали на возведении жилого комплекса в центре города. По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».