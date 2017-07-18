Сотрудники и футболисты «Томи» получили заработную плату за январь–май текущего года. Задолженность была погашена лишь после вмешательства Роструда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Размер долга перед 197 сотрудниками составлял свыше 333 млн рублей.

«В соответствии с выданным территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости предписанием, заработная плата выплачена в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Генеральный директор клуба и юридическое лицо за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности, добавили в Роструде.

Томский клуб уже не впервые оказывается на грани краха. Так, в 2009 году финансовое положение «Томи» оказалось настолько непростым, что встал вопрос о снятии команды с чемпионата.

Тогда клуб удалось спасти: после встречи его руководства с Владимиром Путиным у команды появились семь спонсоров из числа крупных компаний, работавших на территории области.

В минувшем сезоне «Томь» заняла последнее место в РФПЛ и покинула элитный дивизион российского футбола. Команда одержала три победы, пять матчей свела к ничьей и проиграла 22 встречи.