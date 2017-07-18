В российской столице задержан сотрудник полиции, намеревавшийся получить взятку от подозреваемого в хранении оружия. Сумма незаконного вознаграждения составляла 2 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что полицейский служит оперуполномоченным уголовного розыска УВД Западного округа Москвы.

В 2015 году по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был задержан глава УВД ЗАО Владимир Рожков. По версии следствия, Рожков вместе с другими сотрудниками требовал об бизнесменов округа взятку или доли в бизнесе, угрожая возбуждением уголовного дела.

Позднее суд приговорил его 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 31 млн рублей.