Центральный райсуд Челябинска приговорил главного редактор златоустовской газеты Валерия Ускова к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство 1 млн рублей у депутата Госдумы.

Согласно данным прокуратуры, осужденный вместе с сообщником вымогал у кандидата в депутаты Олега Колесникова крупную сумму денег в ходе избирательной кампании в июле–августе 2016 года. При этом Усков угрожал Колесникову распространить имевшийся у него в редакции компромат на депутата, пишет «РИА Новости».

Задержанных поймали при передаче 240 тыс. рублей. Ранее представители Ускова заявили, что случившееся является провокацией со стороны Колесникова.