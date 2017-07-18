Российский футбольный союз намерен разобраться с поведением болельщиков на матче СКА-Хабаровск—Зенит. В частности, контрольный комитет будет оценивать, как вели себя фанаты команды из Петербурга.

Речь идет об инциденте, когда они залезли на ограждение стадиона в Хабаровске. Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, оценивая итоги первого тура РФПЛ, передает ИА AmurMedia.

Сам матч первого тура чемпионата России между дебютантом турнира СКА-Хабаровск и бронзовым призером минувшего сезона, «Зенитом» из Петербурга, завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Команда, возглавляемая именитым итальянским тренером Роберто Манчини, забила оба мяча во втором тайме.