Украина будет создавать искусственные препятствия на границе с Крымом. Киев хочет помешать украинским туристам посещать крымские курорты.

С таким заявлением выступил глава госкомитета регионального правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

«Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия», — приводит слова Смирнова РИА «Новости».

Парламентарий полагает, что действия Киева «продиктованы страхом». Украинские власти не хотят, чтобы граждане страны увидели реальное положение дел на полуострове.

Смирнов добавил, что Крым с радостью примет украинских туристов. При этом власти полуострова не пугают действия Киева, поскольку зависимости от путешественников из Украины нет.

Ранее крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинские туристы, которые желают посетить полуостров, вынуждены стоять в очереди на пунктах пропуска. Время ожидания составляло порядка 13 часов.