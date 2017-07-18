Украинские полицейские ведут поиски охотников за черным металлом, которые раскопали могильник с радиоактивными отходами в городе Кропивницком, сообщает «Пятый канал».

В конце 1980-х годов на территории одного из предприятий были разбиты ампулы с цезием. Большая часть зараженного грунта и металла была вывезена в Чернобыль, остальное закопали на карьере. Контейнеры должны были лежать под землей не менее 300 лет.

Охотники за черным металлом, несмотря на опасность, разрыли могильник. В работах даже был задействован экскаватор.

Прибывшие на могильник специалисты установили, что радиационный фон в этом месте превышает норму в три раза.

В настоящий момент полицейские ведут поиски черных копателей. Им грозит до пяти лет лишения свободы.