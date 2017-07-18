Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития рассмотреть предложение по организации проверок субъектов предпринимательства не чаще, чем раз в три года. Соответствующий документ опубликован на сайте камбина.

При этом планируется уйти от проверок бизнеса каждым надзорным органом и сделать комплексный механизм проверки. Как сообщил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия», государство не должно чинить препятствий для предпринимателей, поэтому партия работает над закреплением комплексной проверки бизнеса раз в три года.

Премьер также отметил, что на поддержку предпринимательства в бюджете на 2017 год предусмотрено 20,5 млрд рублей.

Ранее Медведев подписал распоряжение о казначейском распоряжении средств ряда госконтрактов, в том числе проектов по развитию Республики Крым.