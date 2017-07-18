Россия разрабатывает более перспективное оружие, чем лазер американцев, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Военно-морской флот (ВМФ) США провел первое испытание лазерного оружия в Персидском заливе. По информации телеканала CNN, оно точнее, чем пуля.

Капитан корабля USS Ponce Кристофер Уэлс отметил, что это многопрофильная система вооружения, которая может быть использована против множества целей.

«Мы работаем не только над лазером. Есть другие, еще более перспективные виды вооружения. Сегодня есть много наработок, и так или иначе они будут реализованы. Тем более что принят план перевооружения. Россия этим занимается планомерно», — заявил Клинцевич.

По мнению сенатора, развитие лазерного вооружения полезно и для мирных целей.

«Говоря о лазере, он имеет еще прикладное значение с точки зрения производства, промышленности и так далее. К сожалению, военная наука двигается быстрее, развивается быстрее. На нее выделяется больше средств», — заключил собеседник.