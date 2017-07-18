Москва готова к ответным мерам, если США не снимут арест с дипломатической собственности. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

В минувший понедельник состоялись консультации замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря Томасом Шенноном.

«С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры», — говорится в сообщении министерства.

Решение предыдущей американской администрации в российском внешнеполитическом ведомстве назвали «противоправным изъятием».

Зимой 2016 года администрация Барака Обамы объявила персонами нон-грата 35 российских дипломатов в Вашингтоне и Сан-Франциско, а также закрыла две дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.