Министр обороны России Сергей Шойгу проведет сборы руководящего состава вооруженных сил страны. Они будут длиться три дня, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Участники сборов обсудят тенденции развития военно-политической обстановки, а также вопросы обеспечения военной безопасности страны.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы организации и проведения мероприятий боевой подготовки ВС.

Сборы пройдут в Военной академии Генштаба и полигонах Западного и Южного военных округов. Они продлятся до 21 июля.

«По окончании сборов состоятся круглые столы, в ходе которых участники обсудят подходы к развитию практики современного боя и управления им», — говорится в сообщении ведомства.

В сборах примут участие руководящий состав главных командований видов ВС, командований родов войск, военных округов и Северного флота, руководители центральных органов военного управления, командующие и начальники штабов объединений.