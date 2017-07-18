Брат президента Ирана вышел из-под ареста. Хуссейн Ферейдун освобожден под залог, сообщает AFP со ссылкой на СМИ республики.

Родственник Хасана Роухани был арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Вместе с ним были задержаны еще несколько человек. Некоторое время Ферейдун находился на свободе под поручительством, но затем власти поместили его под стражу за нарушения режима.

В минувший понедельник его госпитализировали из здания суда, после чего журналисты сообщили о согласии суда на освобождение Ферейдуна под залог.

Сумма залога составила в долларовом эквиваленте около 8,3 млн.