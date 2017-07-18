Банк «Санкт-Петербург» начинает вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже.

По данным агентства Bloomberg, цена размещения при SPO будет установлена в конце июля.

Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 г. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда.

Уставный капитал кредитной организации составляет 459 млн 654 тыс. рублей и разделен на 439 млн 554 тыс. обыкновенных именных и 20,1 млн привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.