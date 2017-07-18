Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в десятку самых стильных спортсменов мира по версии журнала Sports Illustrated. При этом Шарапова сумела обойти нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который занял 11 место.

Как отмечают авторы рейтинга, российская спортсменка умеет подчеркивать свой впечатляющий рост смелыми нарядами на красной ковровой дорожке. В то же время в обычной жизни Шарапова выбирает простые, но стильные вещи с четкими линиями в приглушенных цветах. Об этом пишет Газета.ру.

Лидером стал самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации прошедшего сезона — разыгрывающий клуба «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук.