На Камчатке следствие проводит проверку в связи с нападением пациента на фельдшера скорой помощи. Как сообщается на сайте управления СКР по краю, инцидент произошел, когда бригада медиков прибыла на место автомобильной аварии на улице Курчатова.

«…Один из пострадавших в ДТП, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, напал на прибывшего к месту аварии врача скорой помощи, выламывал тому руки. В результате происшествия врач скорой помощи получил растяжения плечевого и локтевого суставов», — говорится в сообщении следствия.

В настоящее время устанавливается личность нападавшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

14 июля на фельдшера «скорой» напала 24-летняя жительница подмосковной деревни Марусино. Пострадавшему врачу потребовалась медицинская помощь.