Группа депутатов палаты общин Великобритании намерена посетить Россию зимой, а осенью — принять участие в 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС) в Санкт-Петербурге.

Об этом РИА «Новости» рассказал депутат от Консервативной партии Дэниэл Кочински.

Политик отметил, что намерен организовать поездку депутатов в ноябре или декабре текущего года. По его словам, необходимо выстраивать отношения с Россией, несмотря на разногласия между парламентами двух стран.

«Я обратился в посольство РФ с вопросом, может ли Россия принять такой визит, и жду их ответа», — заявил Кочински.

Также депутат рассказал, что в случае своего избрания в международный комитет палаты будет настаивать на налаживании отношений с Москвой.

Кочински рассказал, что выборы пройдут в сентябре текущего года, и он уже связывается со своими коллегами и просит их о поддержке.

«Для нас жизненно важно вернуться к нормальному состоянию отношений с Россией, и ускорение этого процесса — наша важная задача», — отметил депутат.