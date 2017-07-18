В Восточно-Казахстанской области в результате сильного урагана пять человек получили различные травмы и обратились в больницу.

По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), в Усть-Каменогорске порывы ветра достигали 24 метров в секунду, в Зыряновском районе – до 34 метров в секунду. Сильный ветер повредил автомобили и оставил несколько районов без света.

Более того, ураган снес кровли 35 сооружений, в том числе жилых домов, хозяйственных построек, объектов образования и здравоохранения. До сих пор происходит устранение последствий урагана.

По данным спасателей, во время урагана в экстренную службу поступило около 100 звонков от местных жителей.