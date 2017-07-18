Лейборист Крис Брайант возглавил межпартийную группу по России в парламенте Великобритании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата-консерватора Дэниэла Кочински.

«Да, сэр Эдвард Ли покинул пост главы межпарламентской группы по России, и на этот пост избрался Крис Брайант. Снова», — отметил Кочински.

Брайант, возглавлявший в прошлом межпартийную группу по России, известен рядом резких высказываний в адрес Москвы.

В феврале текущего года лейборист обвинил Россию во вмешательстве в британские всеобщие выборы, прошедшие в мае 2015 года. Политик утверждал, что располагает «четкими доказательствами».

Кроме того, Брайант заявлял, что Москва занимается сбором компромата на видных политических деятелей Британии, в том числе главу МИД Бориса Джонсона.