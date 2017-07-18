Французский ПСЖ готов заплатить 222 миллиона евро отступных за бразильского нападающего «Барселоны» Неймара. Трансфер состоится, если футболист даст свое согласие на переход, сообщают зарубежные СМИ.

Игрок сборной Бразилии выступает за каталонский клуб с 2013 года. В составе «сине-гранатовых» Неймар провел 186 матчей и забил 105 мячей, уточняет RT.

Вместе с «Барселоной» форвард стал двукратным чемпионом и трехкратным обладателем Кубка Испании. Также Неймар побеждал в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира и завоевывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Ранее в СМИ появилась информация о желании бразильца покинуть «Барселону». Окружение Неймара советовало ему сменить клуб, чтобы не остаться в тени аргентинца Лионеля Месси.

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