Жители России оценивают свою жизнь в стране в 2017 году выше, чем в предыдущих 2015 и 2016 годах. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, россияне стали лучше отзываться о личной жизни (59 пунктов в этом году, 38 и 46 в 2016 и 2015). Также индекс оценки ситуации в стране составил 34 пункта в текущем году, в то время как в 2016 он имел значение минус три, а в 2015 набрал всего 18.

Показатель оптимистичных ожиданий развития страны как находился на отрицательном месте, так и остался там. Единственное, в прошлые годы он был ниже, чем сейчас. В 2017 году составил минус 39 пунктов, в 2016 и 2015 по 48 и 42 соответственно. Об этом передает ТАСС.

В выборке приняли участие 1600 ответов граждан, исследование проводилось с 22 по 27 июня 2017 года.