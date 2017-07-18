В Замбии обезьяна отключила электричество в домах 50 тыс. жителей города Ливингстона и Западной провинции. Павиан забрался в трансформатор и находился в нем, пока его не вытащила аварийная бригада, пишет ZNBC News.

Как выяснилось, ладони павиана не проводят ток, что позволило ему выжить в высоковольтном оборудовании. В свою очередь, местным властям пришлось опровергать слухи о веерных отключениях электроэнергии.

Позднее обезьяна была передана замбийскому природоохранному ведомству.

В июне прошлого года обезьяна стала причиной отключения электричества на территории всей Кении. Животное упало с крыши станции в трансформатор, не получив при этом каких-либо травм. Кенийцы оставались без света около трех часов.