Петербургский «Зенит» прекратил переговоры с французским «Бордо» по аренде полузащитника Хави Гарсии. Стороны не смогли договориться по выплате зарплаты испанскому футболисты.

Французский клуб обратился к «Зениту» в начале текущего месяца. «Жирондинцы» хотели арендовать полузащитника без права выкупа, уточняет «Газета.ру».

Хави Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» в 2014 году. В составе клуба испанский полузащитник провел 105 игр, забив семь мячей.

Вместе с «Зенитом» испанец стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также двукратным обладателем Суперкубка страны

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет поиски двух футболистов — центрального защитника и игрока группы атаки. В расширенный список входят 16 игроков.