Претендент на должность главы государства в Киргизии обязан пройти тест на знание родного языка. Такое постановление приняло правительство Киргизии.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров сообщает, что экспертная комиссия будет проводить автоматическое тестирование кандидатов, дабы избежать влияния человеческого фактора.

«Система «Киргизтест» разработана в соответствии с международными стандартами и предназначена для всех лиц, претендующих на государственные и муниципальные должности, включает в себя несколько уровней определения степени владения языком от элементарного до высокого», — сообщили в пресс-службе киргизского кабмина.