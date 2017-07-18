Филиппинский лидер Родриго Дутерте хочет продлить военное положение на юге страны до конца года. С этой просьбой президент островного государства обратился в парламент.

СМИ сообщают, что, по словам Эрнесто Абеллы, представителя главы государства, эта мера необходима для борьбы с исламистами.

Абелла заявил, что Дутерте придется иметь дело с местными террористическими группировками и всем, что несет угрозу общественной безопасности в Минданао.

Напомним, в мае этого года президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) группировкой. Основным местом боевых действий остается город Марави.