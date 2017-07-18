В России с 2018 года при проведении плановых проверок в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и медицинский изделий будут использовать проверочные листы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Листы будут содержать вопросы, которыми будет ограничен предмет плановой проверки. Они будут касаться предъявляемых к юрлицу и индивидуальному предпринимателю требований, имеющих отношение к безопасности граждан.

В документе отмечается, что мера призвана сократить административные и финансовые издержки граждан и организаций.

Кроме того, это позволит повысить прозрачность деятельности надзорных органов и оптимизировать ресурсы за счет сокращения времени проверок.