Следственные органы СКР по Кемеровской области организуют доследственную проверку по факту смерти 10-месячного ребенка в больнице города Березовский, передает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, младенец был доставлен в городскую больницу с подозрением на отит. «Ребенок был госпитализирован с подозрением на острый отит. В ходе реанимационных мероприятий мальчик скончался», - пояснили в ведомстве. Точную причину смерти мальчика установит судебная медицинская экспертиза.