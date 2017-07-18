На трассе «Колыма» в Якутии автомобиль «УАЗ» упал в реку, пострадали три человека. Причиной аварии стало разрушение моста во время паводка, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В частности, потоком воды был смыт один пролетов конструкции. В условиях сильного тумана водитель не заметил отсутствие дорожного полотна.

Авария произошла у населенного пункта Хандыга. В автомобиле находились дорожные рабочие, которые возвращались домой. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму, его состояние медики оценивают, как тяжелое.

Позднее «УАЗ» достали из реки с помощью лент для строп.

В мае этого года из-за паводка на реке Колыме в Якутии были подтоплены десятки домов .