В Москве 20 июля в Доме кино Союза кинематографистов пройдет церемония прощания с российским и казахстанским актером театра и кино Владимиром Толоконниковым.

Начнется прощание в 11:00 по московскому времени, пишет ТАСС.

Народный артист СССР ушел из жизни на 75-м году жизни. На его счету участие в более чем 60 фильмах. Наиболее известная его роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце». Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.