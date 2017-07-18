Японский врач, являвшийся в стране Восходящего солнца символом активного долголетия, скончался в Токио на 106-м году жизни. СМИ сообщают, что Сигэаки Хинохара практиковал даже после своего 100-летнего юбилея.

Особую известность медик завоевал после публикации эссе «Жить с умением». Оно было опубликовано в 90 лет, а его тираж которого 1,2 миллиона экземпляров.

В возрасте 88 лет он написал сценарий для мюзикла и сам выступил в нем в качестве актера, а в 90 — осуществил свою мечту и дирижировал оркестром.

Сигэаки Хинохара скончался во вторник утром в возрасте 105 лет от дыхательной недостаточности.