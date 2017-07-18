Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский может возглавить новое банковское объединение, которое должно появится взамен Ассоциации российских банков (АРБ), утратившей доверие крупнейших игроков рынка.

«Обсуждалось несколько влиятельных кандидатур, в том числе, помимо Георгия Лунтовского, нынешний гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев и глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. Надежд на господина Лунтовского было меньше всего, учитывая его нынешний статус. Однако неожиданно именно он «обещал всерьез подумать», — рассказал газете «Коммерсант» топ-менеджер одного из банков, подписавших обращение о выходе из АРБ.

Ранее зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин сообщил о том, что после выхода нескольких крупнейших российских банков из АРБ, руководство кредитных организаций начало обсуждение перспектив создания в стране нового банковского объединения.

Напомним, в понедельник сразу восемь крупнейших банков объявили о выходе из АРБ. Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Бинбанк заявили о несогласии с политикой ассоциации в области деятельности ЦБ по очищению банковского сектора.