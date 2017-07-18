СМИ: Новую банковскую ассоциацию может возглавить Георгий Лунтовский
Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский может возглавить новое банковское объединение, которое должно появится взамен Ассоциации российских банков (АРБ), утратившей доверие крупнейших игроков рынка.
«Обсуждалось несколько влиятельных кандидатур, в том числе, помимо Георгия Лунтовского, нынешний гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев и глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. Надежд на господина Лунтовского было меньше всего, учитывая его нынешний статус. Однако неожиданно именно он «обещал всерьез подумать», — рассказал газете «Коммерсант» топ-менеджер одного из банков, подписавших обращение о выходе из АРБ.
Ранее зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин сообщил о том, что после выхода нескольких крупнейших российских банков из АРБ, руководство кредитных организаций начало обсуждение перспектив создания в стране нового банковского объединения.
Напомним, в понедельник сразу восемь крупнейших банков объявили о выходе из АРБ. Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Бинбанк заявили о несогласии с политикой ассоциации в области деятельности ЦБ по очищению банковского сектора.