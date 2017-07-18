В Шанхае сотни коллекционеров предметов искусства оказались обманутыми на 13 млн юаней (1,9 млн долларов) мошенниками.

Злоумышленники использовали так называемую «аукционную схему», чтобы привлечь коллекционеров продать им свое ценное имущество. С пострадавших собирали взносы за участие, при этом сам аукцион не проводился, деньги сразу шли в карман мошенников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.

После обращения в полицию одного из коллекционеров, который потерял почти 6 тысяч долларов, началось расследование. Выяснилось, что организатором мошеннической схемы оказался сотрудник одного из шанхайских аукционных домов Чэнь Сюдун, который в 2015 году основал компанию «Цяньцан», а затем открыл ее филиал за рубежом.

По данному факту осудили 49 человек, им дали от 12 до 14 лет тюремного заключения.