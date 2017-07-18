Землетрясение, зафиксированное во вторник в Беринговом море, не нанесло ущерба населенным пунктам Камчатского края, передает пресс-служба регионального главка МЧС.

«В населенных пунктах Камчатского края, где ощущалось землетрясение, произошедшее днем 18 июля, оперативные группы завершили обследование зданий и сооружений. Пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет. Событие не причинило ущерба населенным пунктам региона», - сообщают в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 7 было зафиксировано во вторник в 11:34 по местному времени (2:34 мск). Ближайшим к эпицентру населенным пунктом стало село Никольское. В связи с землетрясением в районе была объявлена угроза цунами, однако уровень моря у населенного пункта не изменился.