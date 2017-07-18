Американский вице-президент Майк Пенс на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что США выделят 10 миллионов долларов на помощь беженцам, которые пострадали в конфликтах в бывшей Югославии.

Кроме того, Пенс и Вучич обсудили двусторонние отношения и выразили заинтересованность в «углублении партнерства между США и Сербией».

Кроме того, стороны обсудили предстоящий визит Пенса в столицу Черногории Подгорицу. В начале августа он вместе с лидерами Западных Балкан примет участие в саммите Адриатической хартии.