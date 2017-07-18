Россия будет экспортировать больше продукции гражданского машиностроения, химической, фармацевтической и медицинской промышленности и продукции агропромышленного комплекса.

Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил перечень продукции, работ и услуг, экспорт которых будет поддерживаться государством в первую очередь. Данное распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров

Кроме того, поддержку экспорта в приоритетном порядке получат металлообработка, услуги в области туризма и обслуживания в информационной и компьютерной сферах.