Минувшей ночью на станции «Маяковская» столичного метрополитена состоялся показ первого эпизода седьмого сезона сериала «Игра престолов». Одна из самых глубоких станций московской подземки на несколько часов превратилась в сказочный Вестерос.

Как сообщает «РИА Новости», несмотря на будний день и позднее время — мероприятие стартовало в 02:00 мск — на премьерный показ первой серии нового сезона собралось достаточное количество поклонников телесериала.

«Это прикольно — ночью оказаться в метро, увидеть его таким молодым, современным, а не мрачным с вечно уставшей толпой», — отметил один из счастливых обладателей билета на мероприятие, москвич Алексей.

Все желающие могли сделать селфи с парочкой из «племени диких», а также восседающей на троне матерью драконов Дейнерис в компании Джона Сноу и карлика Тириона Ланнистера.

Агентство отмечает, что билеты на премьеру были разыграны администрацией столичного метрополитена в своих аккаунтах в соцсетях. Победители были определены методом случайных чисел.