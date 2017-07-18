Экс-советник бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс выступит перед членами разведывательного комитета сената, передает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Как отмечает «Газета.ру», сенаторы, проводящие расследование о якобы вмешательстве России в ход выборов в США, побеседуют с несколькими бывшими должностными лицами из администрации Обамы. Перед сенатом уже выступил экс-руководитель Нацразведки США Джеймс Клэппер.