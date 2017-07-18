«Самым опасным городом Америки» стал Балтимор. «Федеральное агентство новостей сообщает», что он перехватил это звание у Чикаго.

За последний месяц смертельный исход в перестрелках в Балтиморе с населением в 620 тыс. человек превысил показатели Нью-Йорка, который в 14 раз больше по численности населения.

По утверждениям местных жителей, Балтимор превратился в зону боевых действий. Общественные активисты расклеивают в городе плакаты с призывом «Никто никого не убивает».

Акция перемирия назначена на первые выходные августа, однако сотрудники правоохранительных органов фиксируют по несколько огнестрельных ранений в день.