Китайские морпехи Национально-освободительной армии Китая (НОАК) прибыли на Тихоокеанский флот.

Они собираются принять участие в международном конкурсе «Морской десант-2017». Он состоится в рамках Армейских международных игр-2017 на полигонах ТОФ.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев сообщил, что в ближайшее время ожидается прибытие во Владивосток команд из Ирана и Венесуэлы.

Он добавил, что соревнующиеся должны ознакомиться с позициями мишеней. «Также иностранным участникам предстоит принять технику, на которой они будут выступать на состязаниях», — сказал Матвеев.

Целями этого конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки участников.