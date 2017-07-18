Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что республиканцам стоит забыть про действующую систему медицинского страхования Obamacare и начать работу над новым проектом, к которому присоединятся демократы.

«Республиканцам сейчас стоит просто аннулировать терпящий неудачу Obamacare и работать над новым проектом здравоохранения, который начнется с чистого листа. Демократы присоединятся», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2017

Ранее сообщалось о том, что еще два представителя от Республиканской партии в сенате США отказались поддержать новый законопроект по замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare.