Трамп призвал республиканцев аннулировать Obamacare
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что республиканцам стоит забыть про действующую систему медицинского страхования Obamacare и начать работу над новым проектом, к которому присоединятся демократы.
«Республиканцам сейчас стоит просто аннулировать терпящий неудачу Obamacare и работать над новым проектом здравоохранения, который начнется с чистого листа. Демократы присоединятся», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Ранее сообщалось о том, что еще два представителя от Республиканской партии в сенате США отказались поддержать новый законопроект по замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare.