Администрация США считает, что Иран нарушает дух Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Соглашение было заключено с постоянной пятеркой Совета безопасности ООН и Германией.

В этой связи Вашингтон собирается добиться более жесткого выполнения условий договоренности, направленной на урегулирование проблемы ядерных разработок в Иране.

Об этом сообщили в понедельник представители Белого дома на официальном брифинге для журналистов. Однако споров о соблюдении Тегераном положении СВПД не возникло.

Напомним, предыдущая администрация США во главе с президентом Бараком Обамой множество раз призывала Трампа не отказываться от реализации СВПД. Практическая реализация сделки началась в январе прошлого года.