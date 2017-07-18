США: необходимо ужесточить условия договоренностей с Ираном
Администрация США считает, что Иран нарушает дух Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Соглашение было заключено с постоянной пятеркой Совета безопасности ООН и Германией.
В этой связи Вашингтон собирается добиться более жесткого выполнения условий договоренности, направленной на урегулирование проблемы ядерных разработок в Иране.
Об этом сообщили в понедельник представители Белого дома на официальном брифинге для журналистов. Однако споров о соблюдении Тегераном положении СВПД не возникло.
Напомним, предыдущая администрация США во главе с президентом Бараком Обамой множество раз призывала Трампа не отказываться от реализации СВПД. Практическая реализация сделки началась в январе прошлого года.