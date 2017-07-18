Пожар на барже, на которой находились 90 баллонов с пропаном, удалось потушить в Комсомольске-на-Амуре, предотвратив взрыв газа, передает во вторник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В сообщении отмечается, что баржа загорелась в понедельник в затоне в районе улице Ремонтной в поселке Менделеева в Комсомольске-на-Амуре. По словам пожарных, горела строящаяся холодильная установка, состоящая из металлического каркаса и сэндвич-панелей. «На судне находилось 90 баллонов с пропаном. Пожарные не допустили распространения огня на баллоны и потушили пожар в течение 15 минут», — заверили в ГУ МЧС по региону.

Пострадавших в результате пожара нет. По предварительным данным, причиной возгорания явилось нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.