Еще двое представителей Республиканской партии в сенате США Майк Ли и Джерри Моран отказались поддержать новый законопроект по замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare.

Ранее с подобным заявлением выступили еще два сенатора-республиканца. Таким образом, вторая попытка нынешнего американского лидера Дональда Трампа преобразовать систему оказания медицинской помощи стоит под угрозой. С учетом позиции республиканцев документ не будет принят в сенате.

Весной этого года Белый дом снял с голосования в палате представителей аналогичный проект из-за того, что он не набирал достаточного числа голосов. В мае палата представителей конгресса всё же проголосовала с перевесом всего в один голос за замену комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством во время администрации Барака Обамы в 2010 году.