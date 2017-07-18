Для того чтобы сбежать из «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), необходимо собрать $10 тыс. Об этом рассказала жена боевика, которой удалось покинуть логово террористов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Женщина рассказала СМИ, что в организации побега ей помог некий человек, который запросил за свои услуги $10 тыс.

По ее сообщению, нужную сумму удалось собрать, угоняя машины в Ракке.

Муж женщины, а также муж ее сестры остались у террористов. Женщина надеется, что ей скоро удастся воссоединиться с близкими.